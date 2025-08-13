قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مدير مكتب وزير الدفاع الاحتلال يمنع رئيس الأركان من دخوله

زامير
زامير
محمد على

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مُنع من دخول مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، رغم اجتماع مقرر بينهما لاعتماد تعيينات بالجيش.

قالت القناة العبرية إن رئيس الأركان إيال زامير وصل مساء الاثنين إلى مكتب وزير الدفاع أثناء انعقاد اجتماع للموافقة على قائمة التعيينات في الجيش، لكن سكرتير الوزير لم يسمح له بالدخول.

وذكرت أن سكرتير الوزير أخبر زامير أن كاتس منشغل حاليا وغير متفرغ.


وأجرى رئيس الأركان إيال زامير نقاشا  بشأن التعيينات في الجيش الإسرائيلي، إلا أن مكتب وزير الدفاع كاتس أعلن رفضه الموافقة عليها.

ورغم ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي قائمة التعيينات الجديدة ليلا، بعد نحو ساعة من إعلان وزير الدفاع.

وقال مكتب كاتس : "إن مناقشة إعادة التعيين التي أجراها رئيس الأركان جرت بالمخالفة لتوجيهات وزير الدفاع ودون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا يخالف الإجراءات المتبعة، ولذلك لا ينوي وزير الدفاع مناقشة التعيينات والأسماء المنشورة إطلاقا أو الموافقة عليها".

وأفاد مكتب الوزير بأنه كاتس سيطلب من رئيس الأركان التنسيق مسبقا مع وزير الدفاع لمناقشة هذه التعيينات أو غيرها لاحقا.

كما طلب مكتب كاتس إجراء نقاش وتنسيق بشأن إعادة التعيين قبل اتخاذ قرارات بشأن التعيينات برتبة عميد.

وقال مقربون من كاتس: "وزير الدفاع ليس ملزما بالموافقة.. هذا غير لائق، لم ينسق رئيس الأركان التعيينات مع وزير الدفاع".

وردا على ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "تم تحديد المناقشة مسبقا وفقا للقواعد، ومن منطلق الاعتراف بأهمية ترقية القادة الموجودين على الجبهة العملياتية، والحاجة إلى السماح باستبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة".

مكتب وزير الدفاع الاحتلال الأركان رئيس الأركان إيال زامير وزير الدفاع كاتس

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

