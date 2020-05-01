عفروتو: أقضي شهر رمضان مع أهلي بالزاوية الحمراء.. والأهلي أحق بالدوري هذا الموسم.. فيديو





وهنأ " عفروتو" من خلال تصريحاته الخاصة لصدي البلد، الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مطالبآ الجميع الإلتزام في المنزل والدعاء في الشهر الكريم لإنتهاء الوباء عن العالم أجمع، للعودة إلي الأجواء الرمضانية.





وأكد نجم الأهلي السابق، إنه يقضي الشهر الكريم في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، قائلا: أنا من منطقة شعبية، الأجواء الرمضانية في الزاوية لها طعم تاني".





وأضاف "مصطفي عفروتو"، إنه يتمني عودة النشاط الرياضي وإستكمال بطولة الدورى، ولكنه مع قرار الدولة حول الخروج من تلك الأزمة، وسلامة الجميع أهم من أي نشاط في ذلك التوقيت، وفي حالة إلغاء بطولة الدورى العام أري أن الأهلي الأحق باللقب هذا الموسم.





يذكر أن مصطفي عفروتو لعب للنادي الأهلي، ثم رحل إلي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة قبل أن يرحل نهائيآ عن النادي الأهلي ويطير إلي فريق ازريبجان ثم نادي مصر المقاصة،ثم الإحتراف مرة أخري بالدورى الالماني قبل العودة إلي مصر من خلال بوابة دمنهور ليتألق ويلفت إنتباه الجميع وينجح الاسماعيلي فى التعاقد معه وينتقل بعد فترة صغيرة إلي صفوف فريق الشرقية، ثم الإنتاج الحربي وبتروجيت والعودة إلي دمنهور قبل أن يفسخ التعاقد بالتراضي خلال الفترة الماضية.

يحرص مصطفي عفروتو لاعب الأهلي السابق، علي ممارسة الرياضة بالمنزل بالأضافة إلي رياضة الجري لمدة 30 دقيقة يوميآ بجوار منزله خلال فترة التوقف النشاط الرياضي والعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد الذي فرض علي الجميع.