5 مليارات شخص يتصلون بالإنترنت يوميا.. والوباء المعلوماتي يهدد المجتمعات

حذر خبير تكنولوجيا المعلومات محمد عزام من خطورة "الانفجار المعلوماتي" الذي يشهده العالم اليوم، مؤكدًا أن أكثر من 5 مليارات شخص يتصلون بالإنترنت يوميًا، بمعدل استخدام يبلغ نحو 8 ساعات، ويعتمدون على أكثر من 8 مليارات جهاز ذكي.

وأشار عزام، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، إلى أن هذا الكم الهائل من البيانات والمحتوى غير المنضبط خلق ما وصفه بـ"الوباء المعلوماتي"، الذي يصعب السيطرة عليه، ويؤدي إلى تشويش الوعي العام وانتشار المعلومات المضللة.

وأضاف أن التكنولوجيا التي كانت سابقًا حكرًا على الحكومات وأجهزة الدولة أصبحت اليوم في متناول الأفراد، ما جعل من الصعب فرض رقابة فعالة على المحتوى المتداول، وهو ما وفّر بيئة خصبة لحروب الجيل الخامس التي تستهدف العقول قبل الأجساد.