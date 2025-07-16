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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 مليارات شخص يتصلون بالإنترنت يوميا.. والوباء المعلوماتي يهدد المجتمعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

حذر خبير تكنولوجيا المعلومات محمد عزام من خطورة "الانفجار المعلوماتي" الذي يشهده العالم اليوم، مؤكدًا أن أكثر من 5 مليارات شخص يتصلون بالإنترنت يوميًا، بمعدل استخدام يبلغ نحو 8 ساعات، ويعتمدون على أكثر من 8 مليارات جهاز ذكي.

وأشار عزام، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، إلى أن هذا الكم الهائل من البيانات والمحتوى غير المنضبط خلق ما وصفه بـ"الوباء المعلوماتي"، الذي يصعب السيطرة عليه، ويؤدي إلى تشويش الوعي العام وانتشار المعلومات المضللة.

وأضاف أن التكنولوجيا التي كانت سابقًا حكرًا على الحكومات وأجهزة الدولة أصبحت اليوم في متناول الأفراد، ما جعل من الصعب فرض رقابة فعالة على المحتوى المتداول، وهو ما وفّر بيئة خصبة لحروب الجيل الخامس التي تستهدف العقول قبل الأجساد.

الانفجار المعلوماتي تكنولوجيا المعلومات الإنترنت

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