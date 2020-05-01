AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح هامة لضمان أفضل درجة تبريد لتكييف السيارة في الصيف

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:53 م
تكييف السيارة
تكييف السيارة
Advertisements
اشرف عطية

مع دخول فصل الصيف يفضل الكثير من قائدي السيارات استخدام التكييف الخاص بسياراتهم للتخفيف من شدة الحرارة داخل السيارة ولكن البعض لا يعلم كيف يقوم بضبط التكييف خصوصا قبل دخول فصل الصيف


نصائح لضبط تكييف السيارة


1- احذر تشغيل التكييف قبل تشغيل المحرك السيارة ووصول حرارة المحرك إلى درجة الاستقرار.

2- تجنب توقف المحرك قبل اطفاء التكييف

3- تجنب ركن السيارة تحت اشعة الشمس المباشرة و ان حدث قم بفتح النوافذ لمدة دقيقة أو أكثر قبل تشغيل التكييف، لخروج الهواء الساخن من الداخل لتسهل من عملية التبريد داخل المقصورة 

4- تجنب ترك النوافذ مفتوحة اثناء تشغيل التكييف

5- تجنب التدخين اثناء تشغيل التكييف 

6- اضبط سرعة مروحة التكييف في موضع بطئ لتضمن اعلي تبريد .

7-عند الشعور بتدني في اداء التكييف يجب الكشف علية لبيان مكان التسريب و اصلاح العطل لتجنب تفاقمة 

8- فلتر التكييف هو جزء مهم جدا لذلك يجب تنظيفه أو تغييره على حسب حالته فيفضل تغييره كل 20.000 كم 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أنسب وقت لتغيير فلتر تكييف سيارتك

نصائح لتوفير 50 % من وقود السيارة

أعراض تلف كمبريسور تكييف السيارة

تعرف على أعراض تلف فلتر البنزين في السيارة

أسباب خروج رائحة كريهة من تكييف السيارة في بداية التشغيل وكيفية علاجها

اعرف كل الفلاتر الموجودة في سيارتك و مواعيد تغييرها..صور

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر

إيفونا يغازل جماهير الأهلي

بطائرة عسكرية.. وصول جثمان شهيدي بئر العبد إلى مطار سوهاج

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

نتائج واعدة.. "جلعاد" تستعد لإنتاج مليون جرعة من ريمديسيفير لعلاج كورونا

بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

بـ لون شعر جديد.. سولاف فواخرجي تستعرض جمالها على إنستجرام

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها