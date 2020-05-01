نصائح هامة لضمان أفضل درجة تبريد لتكييف السيارة في الصيف

مع دخول فصل الصيف يفضل الكثير من قائدي السيارات استخدام التكييف الخاص بسياراتهم للتخفيف من شدة الحرارة داخل السيارة ولكن البعض لا يعلم كيف يقوم بضبط التكييف خصوصا قبل دخول فصل الصيف .





نصائح لضبط تكييف السيارة :





1- احذر تشغيل التكييف قبل تشغيل المحرك السيارة ووصول حرارة المحرك إلى درجة الاستقرار .

2- تجنب توقف المحرك قبل اطفاء التكييف

3- تجنب ركن السيارة تحت اشعة الشمس المباشرة و ان حدث قم بفتح النوافذ لمدة دقيقة أو أكثر قبل تشغيل التكييف ، لخروج الهواء الساخن من الداخل لتسهل من عملية التبريد داخل المقصورة

4- تجنب ترك النوافذ مفتوحة اثناء تشغيل التكييف

5- تجنب التدخين اثناء تشغيل التكييف

6- اضبط سرعة مروحة التكييف في موضع بطئ لتضمن اعلي تبريد .

7-عند الشعور بتدني في اداء التكييف يجب الكشف علية لبيان مكان التسريب و اصلاح العطل لتجنب تفاقمة