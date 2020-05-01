جددي سفرتك.. طريقة عمل كيكة المكسرات

لا يخلو رمضان من أطباق الحلويات المختلفة والشهية، وتعتبر الكنافة والقطايف من أبرز حلويات رمضان، لكن بعد أيام من تناولها ستشعرين برغبة في تجديد سفرتك، ويمكنك تجربة كيكة المسكرات فهي سريعة ومختلفة ومناسبة لرمضان .





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ليكي طريقة عمل كيك بالمكسرات:





مدة التحضير : 45 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 5 أفراد









مكونات كيك بالمكسرات :

2 كوب دقيق

كوب سكر

3 بيضات

كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب

ملعقة فانيليا

نصف ملعقة بيكنج صودا

نصف ملعقة قرفة

ربع ملعقة جوزة الطيب

2 ملعقة بيكنج باودر

نصف كوب مكسرات









طريقة عمل كيك بالمكسرات :





في وعاء اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وبيكنج صودا والقرفة و جوزة الطيب.

ثم اخفقي السكر والزيت و البيض والفانيليا حتى تحصلي على خليط كريمي متجانس.

ضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل ثم ضيفي الحليب واستمري في الخفق.

ضيفي المكسرات بعد فرمها وقلبي الخليط.

ادهني قالب الكيك بالزبدة و رشي عليها رشة دقيق.

اسكبي خليط الكيك في الوعاء وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج .