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تقوي المناعة في رمضان .. 7 أطعمة ومشروبات تناولها بكثرة بعد الإفطار

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:23 م
مشروبات تقوي المناعة
مشروبات تقوي المناعة
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رشا عوني
نصح الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، بضرورة تناول بعض المشروبات والأطعمة والفواكه الطازجة الصحية بأنواعها خلال فترة بعد الإفطار وحتى السحور لما لها من فوائد عديدة خاصة وأن معظم الفواكه تعمل على تقوية جهاز المناعة ليتصدى للفيروسات والعدوى,

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وكشف الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب و الأوعية الدموية، لـ صدى البلد، عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تقوية المناعة ويفضل الإكثار من تناولها بعد الإفطار :

١- الينسون
٢- العسل النحل مع زيت الزيتون مع عصير اليمون
٣- لبان الدكر  "ينقع ويشرب قبل النوم
٤- ورق الجوافة "يغلي ويشرب مرتين يوميًا
٥- البيض المخفوق المقلي في زيت الزيتون مع اضافة الكركم للبيض
٦-السبانخ والبروكلي والخس تقوي المناعة وغنية بمضادات الاكسدة
٧- الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والجوافة . 
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