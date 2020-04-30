مشروب خارق يفقدك دهون البطن في أسبوع

يحاول الكثير اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون و خسارة الوزن، خاصة وأن شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة و الحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة وأنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان .





دهون البطن من أكثر المشاكل التي ترغب النساء والرجال في التخلص منها، فهي تجعل شكل الجسم غير لائق وخاصة للنساء، لكن يمكنك تجربة مشروب خارق نصح به موقع juicingchannel لحرق دهون البطن خلال 7 ايام وهو شاي القرفة بالعسل .





مكونات مشروب حرق الدهون :

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملعقة صغيرة من العسل





طريقة تحضير مشروب القرفة بالعسل :

اغلي الماء و ضيفي مسحوق القرفة

اتركي القرفة في الماء لمدة عشر دقائق

صفي المشروب ثم ضيفي العسل الأبيض وقلبيهم معًا

يتم شرب هذا المشروب مرتين ، مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم





فوائد مشروب القرفة بالعسل :

يعمل على حرق الدهون بشكل اسرع

يفقدك دهون البطن في اسبوع واحد

يخلصك من المعدة المتضخمة

يقلل شهية تناول الطعام



