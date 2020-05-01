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أحمد كريمة: الشهيد يشفع فى سبعين من أهله.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:00 م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن
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أسامة علي

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن للشهيد بعد استشهاده 10 كرامات تحدث عنها رسول الله "صلى الله عليه وسلم".


وأوضح كريمة، في برنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن من كرامات الشهيد، أنه يرى منزلته في الجنة، كما أنه يشفع فى سبعين من أهل بيته.


وتابع  أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس مصري، يحتضن ويحنو على أهالى الشهداء من الجيش والشرطة، ولم يسبقه أحد فى ذلك.


وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.


وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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