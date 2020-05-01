يقبض العلم بقبض العلماء.. على جمعة ينعى عبد الغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، ننعي العالم الجليل الدكتور عبدالغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، وأحد أعلام اللغة العربية ، والذي وافته المنيَّة عن عمر ناهز 84 عامًا.
وأضاف « جمعة
» عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» أن رسول الله – صلى الله عليه وسم- يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جهّالًا، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
وأشار عضو هيئة كبار العلماء
إلى قول ابن مسعود: «موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار»؛ فإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
وتابع المفتي السابق
: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
جدير بالذركر أنه توفى منذ قليل الدكتور عبدالغفار حامد هلال - أستاذ أصول اللغة وعميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما.
و احتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، الدكتور عبدالغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي وافته المنيَّة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا.
وأكد الأزهر الشريف أن الفقيد الراحل كان أحد أعلام اللغة العربية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقد أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن اللغة العربية والتعريب والترجمة والتفسير البياني للقرآن الكريم من النواحي اللغوية وكيفية الإفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية في 2015.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الإسلامي الراحل وإلى كل أهل العلم وطلابه في مصر والعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان. و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).
وأعلن خبر الوفاة، نجله الدكتور أحمد عبد الغفار هلال، إستشاري جراحات الأطفال وحديثى الولادة - أستاذ مساعد جراحة الأطفال - كلية الطب - جامعة الأزهر، وذلك عبر صفحته على فيس بوك.
وولد الدكتور عبدالغفار حامد فى قرية برما مركز طنطا محافظة الغربية فى 15/9/1936م.
وحصل على درجة الدكتوراه فى أصول اللغة مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1971 م.
واشتغل بتدريس علوم اللغة العربية (النحو والصرف وفقه اللغة) ومقارنتها باللغات الأخرى بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية.
ترقى فى وظائف التدريس بالجامعة وشغل منصب أستاذ (أصول اللغة) فى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة منذ سنة 1982م حتى الآن،وعمل رئيسا لقسم أصول اللغة فى كلية اللغة العربية منذ سنة 1976م.
عين عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمدينة السادات فى أكتوبر 1996م.
كما عين عميدا لكلية اللغة العربية بالقاهرة منذ أكتوبر1999م.
وعمل أستاذا غير متفرغ فى كلية اللغة العربية بالقاهرة.
شارك فى كثير من المؤتمرات العلمية والإسلامية واللغوية والتعريب والترجمة ممثلا للجامعات التى عمل بها،وله كثير من البحوث المنشورة التى تتصل بالإسلام واللغة العربية وعلومها فى وسائل الإعلام المصرية والعربية والإسلامية تعد بالآلاف،كما له تفسير للقرآن الكريم ( التفسير البيانى ) يعتمد على النواحى اللغوية وكيفية الإفادة منها فى استنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى, ويذاع هذا التفسير فى الإذاعات العربية والإسلامية كإذاعة القرآن الكريم فى القاهرة والبرنامج العام وصوت العرب وإذاعة الشباب وإذاعة القاهرة الكبرى وإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات وغيرها ولا يزال يذاع حتى الآن , ويقع مكتوبا فى ثلاثين مجلدا .
له كثير من الفتاوى الفقهية فى الأمور التى يستفتى فيها ومنها الآلاف التى نشرت فى الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية على مستوى العالم العربى والإسلامى .