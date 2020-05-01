يقبض العلم بقبض العلماء.. على جمعة ينعى عبد الغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية

جدير بالذركر أنه توفى منذ قليل الدكتور عبدالغفار حامد هلال - أستاذ أصول اللغة وعميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما.

و احتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، الدكتور عبدالغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي وافته المنيَّة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف أن الفقيد الراحل كان أحد أعلام اللغة العربية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقد أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن اللغة العربية والتعريب والترجمة والتفسير البياني للقرآن الكريم من النواحي اللغوية وكيفية الإفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية في 2015.



