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ديني

مفتى الجمهورية: الصوم يمنع الإنسان من الوقوع في أمرين خطيرين .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:15 م
مفتى الجمهورية: الصوم
مفتى الجمهورية: الصوم يمنع الإنسان من الوقوع في أمرين
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محمود ضاحي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الصوم يحجب الإنسان عن الوقوع فى المعاصى، ويجعله يتحكم فى نفسه عند الغضب، مشيرا إلى أن الإنسان القوي هو من يملك نفسه عند الغضب، والعبادة تكسب المرء القوة فى تصرفاته.

وشدد مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإنسان عليه أن يهتدى بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، بالتحكم فى النفس، أثناء اللحظات التى يدخل فيها الشيطان والهوى والشهوات، والكثير من الأشياء التى تنازع حقيقة الصوم، قائلا:  "يجب على كل مسلم، أن يتذكر عن دخوله مشاحنات ما أحد، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحدا أو شاتمه، أو قاتله، فليقل اللهم إنى امرؤ صائم". 

ولفت المفتي إلى ضرورة أن يدرب كل مسلم، على تمالك نفسه أثناء الغضب، حين وقوع مشاحنات، ومن يفعل هذا قد ملك أمر نفسه، وارتقى وسما بنفسه، وهو فى موقف لك يكن ضعيفا وإنما كان قويا بقوة العبادة، فكان يستطيع أن يشتم او يسب الا ان العبادة أعطته القوة، وهذا دليل قبول من الله سبحانه وتعالى.

وأشار الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن طبيعة شهر رمضان، أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، لافتا إلى أن بعض العلماء رأوا أن هذا الحديث فيه إشكال من ناحية ضعفه، وإنما يؤخذ به فى فضائل الأعمال.

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