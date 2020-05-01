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حوادث

أصيبت بتسمم.. مصرع فتاة في ظروف غامضة بسوهاج

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:23 م
جثة
جثة
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خالد رياض
يكثف رجال المباحث بمركز شرطة جهينة بسوهاج، من جهودهم؛ لكشف غموض وفاة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، إثر إصابتها بتسمم غذائي، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وكان اللواء حسن محمود، مدير الأمن، قد تلقى إشارة من مستشفى جهينة المركزي، تفيد بوصول  "شيرين. م" 20 عامًا وتقيم بناحية مشروع غرب طهطا جثة هامدة، إثر إصابتها بتسمم غذائي.


وتبين من التحريات، أن الفتاة تقيم بمشروع غرب طهطا، وتعمل في مصنع تغليف وتعبئة السكر، وأنها كانت في زيارة لمنزل شقيقتها اليوم، وعندما عادت إلي المنزل؛ توفيت، وتم نقلها للمستشفي المركزي، وتبين إصابتها بتسمم غذائي.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.

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