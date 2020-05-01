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تعليم

هندسة عين شمس تعلن عن المواعيد النهائية لتسليم البحوث

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:41 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس خطة الامتحانات لفصل ربيع 2020 للعام الاكاديمي 2019/2020 مع المواعيد النهائية لتسليمات بحوث المقرارت عبر هذا الرابط اضغط هنا 


فى ضوء القرارات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بتاريخ 18 ابريل 2020 وقرارات  مجلس الجامعة بتاريخ 23 أبريل  2020 ، تحيطكم إدارة الكلية علما بالقرارات التالية بالنسبة لفرق النقل لمرحلة الليسانس:
 



1- تم الانتهاء من رفع جميع المواد على منصة التعليم الإلكتروني بالكلية  والبدء فى عمل المراجعات النهائية حتى 30 مايو القادم.
 
2-إلغاء الامتحانات الشفوية و التحريرية و يتم تقييم الطالب راسب/ناجح على أساس تكليفات يتم الإعلان عنها و عن مواصفاتها و معايير كتابتها قبل 7 مايو القادم و لن يتم احتساب درجات امتحان الميدتيرم و أعمال السنة.
 
3-يقوم الطالب بتسليم التكليفات للكلية بدءا من 31مايو2020 على منصة التعليم الإلكتروني بالكلية
https://www.sis.asu.edu.eg.
 
4-يتم التنبيه على الطلاب الذين تأخروا فى تفعيل الإيميل الأكاديمى و التسجيل على منصة الكلية بسرعة عمل ذلك حتى يتسنى متابعة إجراءات الإعلان عن التكليفات و تسليمها.
 
5- الطالب الذى يرسب فى التكليف يعيده مرة ثانية، و إذا رسب فى المرة الثانية تعتبر مادة تخلف وفقا للقواعد المطبقة.
 
6- لن يتم إجراء إمتحانات إلكترونية و الالتزام بالتكليفات فقط.
 
7- المواد التى يقوم على تدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس يتم إلزام الطالب بإعداد تكليف واحد فقط يشترك فى وضعه المشاركين فى تدريس المادة.
 
8-يتم تأجيل امتحانات مقررات التخلف المحمل بها الطلاب من سنوات سابقة إلى دور مايو أو يناير 2021 بحسب تدريس المادة ولا تؤخذ مواد التخلفات فى الحسبان عند تقرير نقلهم إلى الفرق الأعلى.
 
9-السماح للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية و الموقوف قيدهم للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بتقديم التكليفات المطلوبة للفصل الدراسى الثانى ممثليهم من الطلاب المسددين للمصروفات على أن تحجب نتائج التقييم الخاصة بهم لحين سداد المصروفات، بصفة إستثنائية نظرا للظروف الراهنة الخاصة بجائحة فيروس كورونا.
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