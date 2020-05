أبطالنا مبيخلصوش.. إنجى خطاب تنعى شهداء القوات المسلحة

View this post on Instagram

الف رحمه ونور عليكم يا ابطال يا شهداء الجنه وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا إرهابيين ابطالنا مبيخلصوش في ملايين غيرهم هيجيبو حقهم .. تحيا مصر ⁦🇪🇬⁩