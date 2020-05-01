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فن

أبطالنا مبيخلصوش.. إنجى خطاب تنعى شهداء القوات المسلحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:46 م
انجى خطاب
انجى خطاب
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محمد بدران
حرصت الفنانة إنجى خطاب، على نعي شهداء بئر العبد بسيناء.

ونشرت، انجى صورة، عبر حسابه على انستجرام، وعلقت قائلة: "الف رحمه ونور عليكم يا ابطال يا شهداء الجنه وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا إرهابيين ابطالنا مبيخلصوش في ملايين غيرهم هيجيبو حقهم .. تحيا مصر".

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت أمس الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 



وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.




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