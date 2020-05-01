رحم الله شهداء الوطن.. هكذا نعى نجم الزمالك شهداء بئر العبد بسيناء

نشر جمال حمزة لاعب نادى الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة ينعى بها شهداء الوطن في سيناء.









وكتب لاعب منتخب مصر والزمالك السابق قائلًا "رحم الله شهداء الوطن #تحيا_مصر".





يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت أمس الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.









وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.



