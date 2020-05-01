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محافظات

مستقبل وطن بـ المنيا يبدأ تنفيذ مبادرة أهلنا غاليين علينا لدعم كبار السن

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:33 م
مستقبل وطن بـ المنيا
مستقبل وطن بـ المنيا يبدأ تنفيذ مبادرة أهلنا غاليين علينا
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ايمن رياض
أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي مبادرة اهلنا غاليين علينا لرعاية كبار السن ودعم دور المسنين في كل محافظات مِصر، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.

قدمت أمانات الحزب بمركز المنيا ، ومدينة المنيا ، وسمالوط ، ومطاى ، وبني مزار، ومغاغة ، والعدوة ، وابوقرقاص ، ومدينة ملوى ، ومركز ملوى ، وديرمواس، الخدمة لمستحقي المعاشات، ومستحقي معاش تكافل وكرامة، وخاصة كبار السن من خلال تحديد أماكن بالمدارس ومراكز الشباب   بالإضافة إلى البنوك ومكاتب البريد  و تجهيزها وتوفير سرادقات و مقاعد للمستحقين  على مسافات متباعدة وكذا القيام بتعقيمها وتطهيرها ، وتوفير كمامات ومطهرات من خلال مجموعات عمل أمانات الشباب بالمراكز والاقسام والوحدات القاعدية بالقرى  ،وتنظيم عمليات الدخول والخروج وتسهيل وتذليل العقبات التى تواجه كبار السن ومساعدتهم في الحصول على المعاشات بالإضافة إلى توعيتهم بفيروس كورونا وطرق تجنب الإصابة بالفيروس.

بالإضافة إلى قيام الشباب بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات كبار السن الي منازلهم خلال ساعات الحظر. 

كما تم توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا  والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة.

واكد الدكتور احمد التلاوي امين شباب المحافظة أن المبادرة تتضمن مجموعة متنوعة من الأهداف الوطنية والإنسانية، التي تعبر بقوة عن شعار المبادرة "أهلنا غاليين علينا"، تبدأ بالتوعية الصحية ونشر الوعي بوسائل الوقاية من فيروس كورونا، وتوزيع الكمامات والمواد المطهرة والمعقمات لكبار السن، والمساندة والمساعدة لهم في تسهيل حصولهم على الخدمات العامة "المعاشات- الأدوية الشهرية"، وتوفير خدمة التوصيل المجاني للطلبات (مواد غذائية- أدوية) وفي مختلف احتياجات الحياة اليومية، و تطهير وتعقيم دور المسنين لحمايتهم من فيروس كورونا، وتلبية احتياجات دور المسنين من الأغذية والمساعدات الصحية، والقيام بزيارات ميدانية لكبار السن بدور المسنين ودعمهم نفسيًا من خلال برامج ترفيهية ورياضية.

وقال النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة ، إن هذه المبادرة تأتي فى اطار توجيهات الحزب بضرورة إحياء قيم التراحم والوفاء لدى الشباب المصري، والاهتمام بكبار السن ومساعدتهم، وتزويدهم بمستلزمات الوقاية والحماية اللازمة باعتبارهم أكثر الفئات احتياجًا للاهتمام والرعاية في تلك الفترة العصيبة وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وطالب غلاب أعضاء الحزب بالمنيا بضرورة رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية  ، موجها الشكر لمؤسسات الدولة على سرعة تفاعلها، وتعاملها مع فيروس كورونا منذ ظهوره، موكدًا أن الدور الذي تقوم به الحكومة يستحق الإشادة. 

يذكر أن مبادرة "أهلنا غاليين علينا" جاءت من فكر شباب الحزب وينفذها الشباب في كل المحافظات، ليأكدوا أنهم سند حقيقي لكل فئاته وقت الأزمات. وقد أشاد العديد من المواطنين من كبار السن بهذه المبادرة، موجهين الشكر لكل قيادات الحزب ولأماناته المختلفة ، مطالبين الحزب بأن تكون رعاية كبار السن ودعم دور المسنين محورًا مهمًا من محاور عمله، وأن تكون المبادرة بداية لسلسلة من الأنشطة والمبادرات المتنوعة.
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