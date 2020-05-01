ملاحظات مهمة احذرها قبل تغيير زيت المحرك

زيت المحرك من أهم العناصر التي تدخل في تشغيل محرك السيارة، وله دور أساسي ورئيسي في تخفيض درجة حرارة وحمايته من الانصهار أثناء العمل لذلك ترك الزيت دون تغييره في التوقيت المناسب له آثار سلبية على محرك السيارة ويقلص من عمره ويزيد من احتمالية أعطاله.





كما أن هناك أخطاء يرتكبها البعض خلال عملية تغيير الزيت تؤثر على كفاءته، وفي هذا الموضوع سنشرح أنسب مواقيت تغيير زيت المحرك.

1-من المعروف أن زيت المحرك له مسافة يمكنه خلالها أن يعمل بكفاءة وتلك المسافة تكون موضحة على علبة الزيت كمان يمكن ملاحظتها عند الشراء وهي تتراوح بين 5000 و20000 كم .

2-يجب تغيير الزيت في حالة السفر الطويل والعمل الشاق وفي تلك الحالات مثل العمل الشاق للمحرك لفترات زمنية طويلة مثل السفر لمسافات طويلة دون راحة.

3-أيضا ترك السيارة لفترات طويلة دون العمل يؤدي إلى تغيير زيت المحرك لا يزال يحتفظ بقدرته على تخفيف الاحتكاك وخفض درجة حرارة المحرك، بالطبع اللزوجة هي المسؤولة عن ذلك.