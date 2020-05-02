طب حلوان تطلق مبادرة مستكشفون حول العالم لتعريف الطلاب بالحضارات

اطلقت كلية الطب جامعة حلوان، فاعليات مبادرة "مشتكشفون حول العالم ". للترفيه عن الطلاب خلال شهر رمضان وتثقيفهم.









وتدور المسابقة حول أسئلة متعلقة بالمعلومات العامة عن جميع بلدان العالم، يتم طرحها على الطلاب بشكل أسبوعي و يتم عرض تاريخ هذه الدولة او الأثر المطروح و تعريف الطلاب به.









ويتم إقامة المسابقة فى اطار توسيع فكر الطلاب والإلمام بثقافات البلدان الأخرى والترفيه والتواصل الدائم معهم.









جدير بالذكر ان مجلس جامعة حلوان فى حال انعقاد دائم حتى يوم ٧ مايو لاعلان طرق تقيم طلاب النقل وضوابط وآليات المشاريع البحثية بالكليات.