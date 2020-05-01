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توك شو

الجن المغربي حضر في التاكسي والراكب يخرج عن شعوره: عندي عيل عايز أربيه.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:36 م
جن
جن
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عادل نصار

قدم إبراهيم السمان، مقلب «كريزي تاكسي»، عبر شاشة «الحياة»، والذي ظهر هذه المرة سائق سيارة أجرة مصاب بحالة من التشنج العصبي والهياج بسبب أنه "ملبوس" بالجن.


وخرج الراكب ضحية المقلب، عن شعوره، قائلا: "أقسم بالله عندي عيل، وعايز أربيه، اهدى كدا وبسم الله والله أكبر".

 

فيما ردد ضحية المقلب، الذي دخل في حالة من الرعب، قائلا: "الله أكبر، الله أكبر"، قبل أن يقرأ الفاتحة واضعا يده على رأس السائق صاحب المقلب.

 

والبرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.

 

يقدم «السمان» خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ«قرد» لقيادة التاكسي ضمن المقلب وهو ما أثار دهشة الركاب معه.

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