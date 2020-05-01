الاستمرار في غلق الأندية ومراكز الشباب.. تفاصيل الدعم المالي من وزارة الرياضة للمتضررين

نفي مصدر مسئول ما تردد حول نية وزارة الشباب فتح الأندية و مراكز الشباب في منتصف شهر مايو الجاري وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد ان الحكومة لم تتخذ اَي قرار بفتح الأندية حتى الان وذلك منعا للتجمعات .





واضافت المصادر ان تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية ، بالإضافة إلى مراقبة معدلات الإصابات والوفيات لمساعدة الدولة على تحقيق التوازن بين الاستمرار في مجابهة الفيروس بجانب العودة للحياة الطبيعية.





وفي سياق متصل فإن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وافق على تخصيص 25 مليون جنيه دعما للأندية الرياضية وذلك لمواجهة أثار وتداعيات فيروس كورونا والتى تمثلت فى إيقاف الأنشطة الرياضية بكل أشكالها وغلق المنشآت الشبابية والرياضية بشكل كامل الأمر الذى اثر دخل هذه الأندية وبالتالي على التزاماتها المختلفة وفى مقدمتها الأجور والمستحقات المالية للعاملين بتلك الأندية.





وأشار "صبحي" إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتركيز كل جهود الحكومة في إدارة الوضع الحالي ومساعدة القطاعات المتضررة ، وارتكازا على قرارات الحكومة المصرية ولحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم المادي واللوجيتسي للأندية والهيئات الرياضية المختلفة .





وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم ذلك الدعم للأندية والقطاعات المتضررة لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد وضمن حزمة من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والتي تم اتخاذها عقب قرارات رئيس مجلس الوزراء بتوقف النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وشملت موافقة وزير الشباب والرياضة دعم 7 أندية من أندية القسم الأول بمبلغ 300 ألف جنيه مقسمة على دفعتين بواقع 150 ألف جنيه لكل ناد ، وبإجمالي 2 مليون ومائة ألف جنيه.





ودعم 21 ناديا من أندية القسم الثاني بمبلغ 150 الف جنيه مقسمة على دفعتين بواقع 75 ألف جنيه لكل ناد ، وباجمالي 3 ملايين و150 ألف جنيه، ودعم 86 ناديا من أندية القسم الثالث بمبلغ 80 ألفا مقسمة على دفعتين بواقع 40 الف جنيه لكل ناد ، وبإجمالي 6 ملايين و880 ألف جنيه.





ودعم 438 ناديا من أندية القسم الرابع والاندية الشعبية بقيمة 100 % من الدعم السنوي لكل ناد بحد أقصى 50 ألف جنيه مقسمة على دفعتين ، وباجمالي مبلغ 12 مليونا و554 ألف جنيه، وبذلك يصبح الدعم المقدم للأندية بالاربعة أقسام 25 مليون جنيه.



