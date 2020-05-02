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فن

مدير التصوير حسين عسر.. جنود مجهولة وراء ملحمة الاختيار

السبت 02/مايو/2020 - 02:33 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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محمد نبيـل


نسب مشاهدة كبيرة، تعاطف لافت، مناقشات ثرية، ودعوات للشهداء، أحداث تزخر بها البيوت المصرية والعربية يوميا عقب عرض حلقات مسلسل الاختيار، الذي نجح بعذوبة في لم الشمل، والتذكير بما اقترفته جماعة الاخوان الارهابية من ممارسات كادت أن تعصف بهذه الأمة.

وعلى الجانب الفني، قدمت كتيبة من المبدعين خلف الكاميرات ما يمكن وصفه بالإنجاز، حيث تظهر دراميا صورة مغايرة لأعمال المعارك والاشتباكات، لأول مره على هذا النحو، وهي لقطات لا يمكن اختزالها في الدقائق التي تظهر بها على الشاشة، ومن المؤكد أن ورائها تحضيرات وتجهيزات بالجملة، في مقدمتها يأتي دور مدير التصوير حسين عسر.

وأيضا:

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يقدم لنا الفنان الشاب عبر عيث ثاقبة ونافذة لقطات معبرة تماما عما يدور داخل وخارج ساحات الحرب، انه لا يمارس عملا اعتياديا، هو ينفذ قراءة يقظة لكل ما يدور في ذهن المخرج بيتر ميمي.

من أين يمكن تصوير هذه الملامح الذي يكسوها الأسى بعد فقيد الأحباب؟ ما هي أفضل الطرق لإضاءة وجه عابث يفكر في الانتقام؟

مئات القرارات التي تحتاج من مدير التصوير وفريقه لأفق متسع وقراءة منتبهة لما تقدمه الدراما، وما تمثله كل لطقة لما قبلها وبعدها، ومجريات الأحداث وتطوراتها.

صحيح أن المخرج لا يشترط أن يكون مصورا ماهر ولكن لابد أن يكون على دراية كبيرة بكل ما يخص الكاميرات وعدساتها وألية عملها، وخلط كل العناصر داخل الكادر بمقياس دقيق لخروج أفضل صورة لما يتخيله، ويبدو أن "عسر" عبر رحلة عملة مع بيتر ميمى قد بنى معه جسرا متماسكا من التواصل.

حسين عسر رغم صغر سنه، إلا أنه قدم حتى الان عدد من الأعمال المميزة، أهمها تعاونه مع أمير كرارة وبيتر ميمي في مسلسل كلبش، وأفلام كازابلانكا وحرب كرموز، فضلا عن عمله مع النجم عادل إمام في مسلسل مأمون وشركاه.

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار في الـ 9 مساء، والإعادة في الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش في حماية الوطن. 

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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