مسلسل الاختيار الحلقة 8.. القبض على أسرة الإرهابي هشام عشماوي

عرضت قناة ON E الفضائية، ثامن حلقات مسلسل « الاختيار » للفنان أمير كرارة ، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار» بغضب من الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وجماعة أنصار بيت المقدس، بسبب فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة من إنتحاري.





يقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، بالتواصل مع أهالي سيناء لإمداده بالمعلومات حول المجموعات الإرهابية المسلحة، في الوقت الذي تقوم فيه جماعة أنصار بيت المقدس، بتجهيز انتحاري آخر في عملية إرهابية أخرى، وتختتم أحداث الحلقة بالقبض على أسرة هشام عشماوي.