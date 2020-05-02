سحورك عندنا.. بيض أومليت وسلطة جرجير بالبنجر وزبادي ولبن رايب

يقدم موقع "صدى البلد" يوميا وجبة سحور غير تقليدية، بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا، ومع هذه الاختيارات لا بد من الاهتمام بتقديم الخضراوات، خاصة الورقية والبروتين في هذه الوجبة لتؤمن للجسم المياه والطاقة اللازمة في نهار اليوم التالي.





سحور اليوم مكون من بيض بالجبن وخليط الجبن بالأعشاب والثوم، حيث يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تساعدك على تحمل الصيام، وإشباع جسدك بالطاقة، وتحمل العطش طوال فترة الصوم.





الشيف نجلاء الشرشابى تقدم طريقة عمل بيض بالجبنة الاومليت.

مقادير بيض أومليت بالجبنة:

4 بيضات

4 ملاعق كبيرة دقيق

نصف كوب لبن

نصف كوب جبنة قريش

3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

ملح



فلفل أسود

سمنة

خبز للتقديم

طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة

* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود

* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة

* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا

* يغطى الخليط حتى تمام النضج

* يقدم البيض بالجبن مع الخبز.



مقادير سلطة الجرجير بالبنجر



جرجير بنجر مسلوق عين جمل زيت زيتون خل بلسمي عصير ليمون مشروم شرائحفلفل الوان



طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر





* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا

* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم

* يتبل بالدريسينج، وتقدم

الدريسينج

* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمي





يمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.