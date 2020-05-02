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رياضة

شوبير يكشف وجهة رمضان صبحي القادمة

السبت 02/مايو/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف أحمد شوبير الإعلامي الرياضي وحارس الأهلي الأسبق، عن وجهة رمضان صبحي جناح القلعة الحمراء.

رمضان صبحي يتواجد على سبيل الإعارة في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" "كلام نهائي إذا استمرت مسيرة رمضان صبحي في مصر فهو لن يلعب إلا للنادي الأهلي".

وتابع: "هناك أندية تتفاوض على ضم رمضان صبحي داخل مصر، وحتى إذا تلقى عرضًا من الخليج فإن رمضان صبحي سيفضل الأهلي".

وأكمل: "إلا إذا كان هناك عرض كبير جدًا قد يرحل وقتها للإعارة، وفي حالة وجود عرض أوروبي محترم لرمضان سيستمر في الاحتراف".

واستطرد: "ولكن إلى الآن لا يوجد عرض أوروبي رسمي لرمضان صبحي".

واختتم: "الأهلي سأل بالفعل عن لاعب صن داونز سيرينو، أكثر من مرة، والأحمر بالفعل مهتم به".
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