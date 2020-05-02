كريزي تاكسي.. أب مجنون خطف ابنته من والدتها

خلال الحلقة الثامنة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة، ناقش إبراهيم السمان قضية جديدة وهي تعامل الآباء مع أبنائهم في الشارع.



وتبدأ الحلقة بمجرد ركوب أحد الركاب وفي وجود الطفلة "بيلار" التي يتعامل معها الوالد وهو السائق بطريقة سيئة بعد أن اعترفت أمام القاضي أنها تريد المكوث مع والدتها ولا تريد البقاء مع والدها، فيبدأ بمعايرتها دائمًا بما يحضره لها وتهديدات بمعاقبتها مساءً وتنتهي بأنه سيحرمها من والدتها للأبد.



ويتدخل الراكب ويحاول أن يهون على الطفلة ومساعدتها للهروب من هذا الوالد الظالم، وفور أن يتحركوا من التاكسي للنجاة من السائق، يتدخل طاقم العمل ويوضحون المقلب.





الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.