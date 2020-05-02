احتجاجات بـ11 مدينة في كاليفورنيا لإجبار الحاكم على رفع الحظر وفتح الشواطئ رغم كورونا ..فيديو





نُظمت احتجاجات في 11 مدينة على الأقل في كاليفورنيا، وطالب حشودها السلطات برفع القيود المفروضة وسط تفشي جائحة كورونا، وإعادة فتح الولاية في أسرع وقت ممكن.





وتجمع أكثر من 500 متظاهر أمس، الجمعة، على شاطئ هنتنجتون وهي مدينة في مقاطعة أورانج تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب وسط مدينة لوس أنجلوس.





ورصدت وسائل الإعلام العالمية المتظاهرين يحملون لافتات كتب عليها "كل الوظائف ضرورية" و "الحرية: نحن الشعب".





وفي يوم سابق، أمرت سلطات الولاية الخميس مقاطعة أورانج بإغلاق جميع الشواطئ ، التي ظل العديد منها مفتوحًا على الرغم من الحظر المفروض قبل أسابيع.





كما اندلعت احتجاجات في سان دييجو وساكرامنتو ومدن أخرى في نفس الوقت تقريبًا مع الإحاطة اليومية التي يقدمها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ظهرًا حول مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقد نظمت الحملة مجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عتنوان «Reopen California» "اعادة فتح كاليفورنيا" وضمت الآلاف من الأعضاء.





وعلى الموقع الرسمي للمنظمين، يُطلب من جميع الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات الحفاظ على إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي ولاسيما عن الأفراد من خارج العائلة، ولكن يمكنهم اتخاذ قرار بشأن ارتداء الأقنعة أو أي أغطية للوجه أخرى.





ومع ذلك ، أظهرت الصور المتداولة بعض المتظاهرين يرتدون أغطية الوجه، ومعظمهم لا يرتدون ولا يتبعون إرشادات التباعد الاجتماعي.





وراقبت الشرطة المحلية الاحتجاجات لكنها لم تعتقل أي من الحاضرين.





وقال حاكم كاليفورنيا، في مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة ، إنه يتفهم مخاوف المتظاهرين لكنه حث سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الامتثال لأمر الإقامة في المنزل وأكد أن بعض تخفيف القواعد كان على بعد أيام.





وكرر أنه شعر بالضغط لإعادة فتح الولاية، ولكن البيانات العلمية فقط هي التي يمكنها تحديد الجدول الزمني.





وأضاف "لن تدفع الاحتجاجات عملية صنع القرار لدينا" مشددا بقوله "إن الضغط السياسي لن يقود عملية صنع القرار لدينا".





وزادت حالات الإصابة بالفيروس المستجد في كاليفورنيا لتصل أكثر من 48000 حالة، مع أكثر من 1900 حالة وفاة.



