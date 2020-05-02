تيمو فيرنر يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى بايرن ميونخ





وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى رغبة أندية بايرن ميونخ وبرشلونة وليفربول وإنتر ميلان، في الحصول على خدمات تيمو فيرنر، بعد تأقه اللافت مع لايبزيج في الفترة الأخيرة.





وقال تيمو فيرنر في تصريحات لصحيفة " بيلد" الألمانية:" بايرن ميونخ ناد عظيم، ولكن لأ أريد اللعب له في الفترة المقبلة، أسعى لللانتقال إلى دوري آخر".





وأضاف تيمو فيرنر:" في حالة قررت الرحيل عن لايبزيج، أرى أن الانضمام إلى فريق خارج الدوري الألماني أفضل بكثير، الأمر بمثابة تحدٍ بالنسبة لي".





أشارت مؤخرا إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يرغب في عقد جلسة مع تيمو فيرنر ، لحسم انتقاله إلى الريدز.





وشارك تيمو فيرنر مع لايبزيج في 25 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفا، وصنع 7 آخرين.

حسم تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني موقفه من الانضمام إلى بايرن ميونخ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.