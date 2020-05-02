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أخبار العالم

رئيس لبنان: الحكومة لن تستطيع حل المشاكل السياسية والاقتصادية بضربة واحدة

السبت 02/مايو/2020 - 10:41 ص
رئيس لبنان
رئيس لبنان
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على صالح
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن حكومة بلاده لا تستطيع حل القضايا السياسية والاقتصادية واسعة النطاق التي تطورت في البلاد طوال الثلاثين عاما الماضية بضربة واحدة، داعيا المواطنين إلى مراقبة التطورات الأخرى عن كثب.

وأضاف الرئيس اللبناني في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية «آمل أن يكون جميع المسؤولين اللبنانيين والأحزاب السياسية قد تعلموا جيدًا أن الشعب اللبناني فقد أعصابه؛ بسبب الفساد وفقدان الوظائف ولأن الأموال الحكومية نهبت لسنوات عديدة".

وتابع "أفهم أن الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة، ولكن عواقب الثلاثين عاما الماضية لن يتم معالجتها بين عشية وضحاها. 

واستطرد: في الماضي، دعوتهم لمراقبة التطورات عن كثب، والآن أحثهم على القيام بذلك مرة أخرى.

وأشار الرئيس عون خلال مقابلته إلى أنه من المستحيل توقع «معجزات» من حكومة كانت موجودة منذ أقل من 100 عام، حيث أصبح لبنان مستقلًا فقط في أربعينيات القرن الماضي.
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