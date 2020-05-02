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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي المرتقب Realme X3 SuperZoom

السبت 02/مايو/2020 - 02:03 م
2.. تسريبات تكشف
2.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي المرتقب Realme X3 SuperZ
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير نشره موقع "gsmarena" التقني، بأن شركة ريلمي Realme، تستعد للإعلان عن هاتف جديد يطلق عليه اسم Realme X3 SuperZoom، الذي يأتي بإعدادات متقدمة في تقنية التكبير في الكاميرا.

واليوم، كشفت أحدث التسريبات اليوم عن بطارية هاتف Realme X3 SuperZoom، وتقنية الشحن التى يدعمها هذا الجهاز.

وحسبما ورد في التسريبات، يضم هاتف Realme X3 SuperZoom، بطارية بقوة 4200 ميللي أمبير، إلى جانب دعمه لتقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط، حيث من المتوقع أن تكون التقنية المستخدمة هي  VOOC من Oppo.


ووفقا للتسريبات السابقة، سيأتي هاتف Realme X3 SuperZoom، بمعالج Snapdragon 855 Plus، ولا تزال التفاصيل حول مواصفات هاتف ريلمي الجديد  محدودة حتى الآن.

يذكر أن بعض التسريبات أشارت مؤخرا، إلى أن شركة ريلمي  تستعد لإطلاق أولى ساعاتها الذكية Realme Watch، والتى ستأتي بتصميم مربع الشكل مع شاشة من نوع LCD بقياس 1.4 بوصة، ودقة عرض 320 في 320 بيكسل.
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