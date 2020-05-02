دراسة أوروبية تكشف طريقة جديدة لنقل عدوى فيروس كورونا

كشفت دراسة نشرتها بوابة Eurekalert الأوروبية، أن فيروس كورونا قادر على إصابة الخلايا المعوية والتكاثر فيها، مما يشير إلى إمكانية انتشار العدوى ليس فقط عن طريق القطرات المحمولة جوا.





وأكد علماء هولنديون من معهد هابريشت، والمركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام، وجامعة ماستريخت، أنه تم فحص آثار الفيروس التاجي على نماذج زراعة الخلايا في الأمعاء البشرية واستجابة هذه الخلاية، فعندما تمت إضافة الفيروس التاجي إلى جينيوم هذه الخلايا، سرعان ما أصيبت بالعدوى وزاد عدد الخلايا المصابة بشكل مفاجئ.





وقال خبراء، إن كثيرين من المرضى يعانون من أعراض أخرى لـ COVID-19 مثل الغثيان والإسهال، فضلا عن الكشف عن الجسيمات الفيروسية في البراز، وتشير البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة، إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال ما يسمى "انتقال فيروس البراز عن طريق الفم" أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا. ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.





وأضافت "لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى، وهناك نظام كارثة كبير قائم".