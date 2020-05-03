جاءت من الدلتا .. كنفاني طور سيناء: ليها طعم تاني في رمضان والبلدى نمرة واحد





فرن الكنافة البلدي مرتبطة بروحانيات والأجواء الرمضانية مع كل مصري منذ ايام الطفولة في كل شوارع حواري مصر. ولكن لم يكن يعرفها ابناء سيناء الا بعد قدوم ابناء محافظات الوادي والدلتا بعد تحرير سيناء اصبحت جزء من إجواء شهر رمضان في طور سيناء

يقول بيومي معروف سليمان ٦٥ سنة صانع الكنافة البلدي بطور سيناء إن " مفيش احسن من كنافة البلدي ..البلدي يؤكل " مشيرا الي ان الكنافة البلدي تصنع امام الزبائن طازجة واصبحت تراث مصري اصيل وجزء من روحانيات شهر رمضان مشيرا إلي إنه طول عمره يعمل في صناعة الكنافة البلدي وطوال العام حتي بعد انقضاء شهر رمضان اعمل للمحلات الحلويات





واكد صانع الكنافة إن إقبال الناس علي الكنافة البلدي اكثر من الالي فهي اكثر جودة ويحب المصريين رؤيتها وهي تجهز علي الفرن البلدي

واكد ان الكنافة سعرها في متناول كل الناس ولا تخلو من منزل في مصر خلال شهر رمضان .





واشار صانع الكنافة البلدي إنه ياتي كل عام لطور سيناء للعمل في محلات حلواني القليوبي لصنع الكنافة البلدي ويكون شهر رمضان احلي شهر في مدينة طور سيناء المباركة والتي ذكرت بالقران الكريم

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