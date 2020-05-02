بمشاركة الشباب والرياضة.. مصر الخير تطلق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضمن الاجتماعي.

وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المؤسسة تقوم اليوم بإطلاق قافلة لتوصيل الطعام للمستحقين في أماكنهم بـ ١٧ محافظة وهذا على نحو ٦٠٠ طن من المواد الغذائية والمواد الطبية ما يعين علي الوقاية من فيروس كورونا، حيث تتحرك ٢٦ ترلة و٢٧ برادا يحملون ٦٥ ألف كرتونة و١٢ ألف شيكارة بطاطس زنة ٥ كيلو لتوصيلها للمستحقين في المحافظات.

وأضاف الدكتور علي جمعة ان مؤسسة مصر الخير يشتمل عملها على خمس مجالات هي التعليم والصحة والتكافل والبحث العلمي ومناخي الحياة وهذا هو وقت تصدر التكافل الاجتماعي للمشهد وكل ذلك تحت توجيه قوله تعالي "وتعاونوا على البر والتقوي" وقوله تعالي "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" ونحن في أشد الحاجة في هذا الوقت للتعاون والتكافل حتى تمر هذه الأزمة بسهولة.





من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يسعدنا المشاركة في إطلاق مبادرة مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف للوصول للأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة كورنا، والتي اعاقت الكثير عن العمل، مؤكدا أن انطلاق القافلة اليوم يعد رسالة قوية للجميع، أن المصريين جميعا بعملون على قلب رجل واحد، حكومة وشعب وجيش ومجتمع مدني، من أجل مصر والمصريين.

وقالت نفين القباج وزيرة التضامن ويأتي انطلاق قافلة مصر الخير اليوم بعد انطلاق قوافل صندوق تحيا مصر بالأمس تأكيد لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا قي جميع المحافظات، كما تنطلق الأسبوع القادم قافلتين بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن حيث تتحمل كل جهة نصف تكلفة القافلة وتوجه القافلة الاولي للإسكندرية بحمولة ٤٥ ألف كرتونة والاخري تتوجه الي محافظة اسيوط وتحمل ٥٠ ألف كرتونة من جانبه قال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، أنه لأول مرة تنطلق قافلة مجمعة للمساعدات، وأولى هذه القوافل الغذائية، حملة اليوم، والت تحمل 500 طن وتشمل كراتين مواد الغذائية والبطاطس خضروات ولحوم بيضاء، موضحًا أنه القافلة تنطلق من استاد القاهرة لنحو 17 محافظة، مؤكدا أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخرى خلال شهر رمضان، لتغطية باقي محافظات الجمهورية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.





أضاف، القافله تأتي ضمن حزمة أنشطة تقدمها مؤسسة مصر الخير، حيث يتم دعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي و40 ألف وحدة عناية للأطباء، خاصة أنهم صف الدفاع الأول.





وتابع على، القافله تضم مليون و200 ألف وجبة، حيث إن كل كرتونة مواد غذائية تزن 20 كيلوجراما، وهي تكفي لأسرة مكونة من 5 أفراد لمدة 6 أيام، مشيرا إلى أن القافلة اليوم تستهدف 65 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.





من جانبها قالت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون ونصف صائم منذ سنوات، مؤكدةً أن هذا الأمر تغير، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولافتةً إلى أن المساعدات المقدمة في شهر رمضان هذا العام تغيرت، حيث حولنا المساهمات كلها لكراتين، بسبب أزمة كورونا والاحتياطات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن المؤسسة توزع أكبر كرتونة في مصر، حيث يبلغ وزنها 20 كجم وتحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس فريش وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يومًا.





وتنطلق القافلة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتعتبر أولى القوافل الغذائية التي سيتم توزيعها على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان.