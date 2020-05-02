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مرأة

بجاكت شتوي.. صبا مبار ك تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة على إنستجرام

السبت 02/مايو/2020 - 03:26 م
صبا مبارك
صبا مبارك
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آية التيجي
نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت من خلاله بإطلالة كاجوال أنيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت صبا مبارك على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "اسعد الناس لا يمتلكون كل شيء.. اسعد الناس يجدون الفرح في أصغر التفاصيل.. The happiest people don't have the best of everything, they make the best of everything".

وظهرت صبا مبارك بتوب باللون الأسود، وعليه بنطال جينز باللون الأزرق، واختارت عليهم جاكت ثقيل باللون الاخضر الغامق بأكمام طويلة، مما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واعتمدت صبا مبارك فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من ماكياج العيون  باللون البنى والكحل الأسود، واختارت أحمر للشفاه باللون الكشميري الفاتح.

كما تركت صبا مبارك شعرها البنى الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة الويفى الناعمة، مع ترك خصلات شعرها منسدلة على وجهها بطريقة عشوائي، وهو الأمر الذي تناسب مع إطلالتها. 

ولم تتكلف صبا مبارك بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة الكاجوال.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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