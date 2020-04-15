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مرأة

بـ لوك جديد وجذاب.. صبا مبارك بإطلالة كاجوال مثيرة للجدل.. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:31 م
صبا مبارك
صبا مبارك
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نهى هجرس
نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت بها صبا مبارك ، بتى شيرت أنيق باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت صبا مبارك فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من ماكياج العيون  باللون البنى، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها. 

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة الكاجوال.

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