المنيا تنفذ أعمال الرش والتطهير بالتزامن مع حملات النظافة والصيانة الدورية بجميع القطاعات

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الوحدات لمحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال اعمال الرش والتطهير والتعقيم للاماكن العامة وبالشوارع والاحياء والميادين، وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة وتمهيد الطرق وذلك خلال فترة حظر تنقل المواطنين للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.





أكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، لتطبيق الخطة الشاملة للدولة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها المحافظة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال الرش والتطهير بالشوارع والاحياء الداخلية بقريتي صفط الخمار والبرجاية، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة نظافة مكبرة اسفرت عن رفع جميع التراكمات من المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، اعمال الرش والتطهير وتنفيذ اعمال رفع المخلفات الصلبة بالمركز.





وتواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنظيم حملات النظافة والرش والتطهير بالقري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع المخلفات الصلبة بالشوارع والاحياء الرئيسية بالمركز، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة بقريتي نواي والروضة، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير بقرية قلندول، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال تنظيم حملات النظافة بحي شرق وجنوب المركز.





وتابعت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بالطرق الرئيسية بالقري التابعة للمركز، حيث تم تركيب 10 كشافات وتنفيذ اعمال الصيانة لأعمدة الانارة بقريتي اتليدم وسفاي، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار، استكمال اعمال رصف الطريق بشارع العاشر من رمضان، ورفع المخلفات الصلبة بقرية القيس، بالإضافة لتنفيذ اعمال صيانة لأعمدة الانارة بقرية الحسينية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوه، اعمال الرش والتطهير للاماكن العامة والمنشاة الحكومية والخدمية داخل المركز.