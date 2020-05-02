AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المنيا تنفذ أعمال الرش والتطهير بالتزامن مع حملات النظافة والصيانة الدورية بجميع القطاعات

السبت 02/مايو/2020 - 04:08 م
المنيا تنفذ أعمال
المنيا تنفذ أعمال الرش والتطهير بالتزامن مع حملات النظافة
Advertisements
ايمن رياض

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الوحدات لمحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال اعمال الرش والتطهير والتعقيم للاماكن العامة وبالشوارع والاحياء والميادين، وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة وتمهيد الطرق وذلك خلال فترة حظر تنقل المواطنين للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.


أكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، لتطبيق الخطة الشاملة للدولة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها المحافظة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.


من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال الرش والتطهير بالشوارع والاحياء الداخلية بقريتي صفط الخمار والبرجاية، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة نظافة مكبرة اسفرت عن رفع جميع التراكمات من المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، اعمال الرش والتطهير وتنفيذ اعمال رفع المخلفات الصلبة بالمركز.


وتواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنظيم حملات النظافة والرش والتطهير بالقري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع المخلفات الصلبة بالشوارع والاحياء الرئيسية بالمركز، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة بقريتي نواي والروضة، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير بقرية قلندول، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال تنظيم حملات النظافة بحي شرق وجنوب المركز.


وتابعت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بالطرق الرئيسية بالقري التابعة للمركز، حيث تم تركيب 10 كشافات وتنفيذ اعمال الصيانة لأعمدة الانارة بقريتي اتليدم وسفاي، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار، استكمال اعمال رصف الطريق بشارع العاشر من رمضان، ورفع المخلفات الصلبة بقرية القيس، بالإضافة لتنفيذ اعمال صيانة لأعمدة الانارة بقرية الحسينية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوه، اعمال الرش والتطهير للاماكن العامة والمنشاة الحكومية والخدمية داخل المركز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الإجراءات الوقائية لمراكز المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. صور

مراكز المنيا تواصل التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. استمرار حملات التطهير والنظافة بالمنشآت العامة والقطاعات الخدمية بالمنيا

لمواجهة كورونا.. حملات مكبرة للنظافة وتعقيم المنشآت بأبوقرقاص

لمواجهة كورونا .. استمرار أعمال الرش والتطهير والنظافة العامة بالمنيا

المنيا تواصل أعمال الرش والتطهير وصرف منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

محام: سما المصري عليها حكم قضائي

لماذا استشاط أردوغان غضبا بعد التفويض الليبى لـ المشير خليفة حفتر؟ خبير سياسى يكشف التفاصيل

في ذكرى وفاته.. قصة رحيل وائل نور المفاجئة

ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية.. صور

على جمعة يوضح أولى خطوات التقرب إلى الله.. تجعلك تدعوه فيستجيب لك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقتل وإصابة ضابطي شرطة أمريكيين في تحطم مروحية هليكوبتر.. صور

أول طبيب فى بلده.. قصة رئيس تولى حكم سيراليون بفوز ساحق

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو