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تعليم

جامعة طنطا تدشن مؤتمر " البحث العلمي في مواجهة فيروس كوفيد-19 ومستقبل العالم بعده"

السبت 02/مايو/2020 - 04:09 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على

عقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر الافتراضي الدولي الأول "البحث العلمي في مواجهة فيروس كوفيد-19 ومستقبل العالم بعد الجائحة" برئاسة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، الجلسة التحضيرية الأولى الذى تنظمه جامعة طنطا على مدار يومين خلال الفترة من  27 حتى 28 مايو 2020 ، بمشاركة كبار العلماء من 15 دولة أجنبية وعربية لتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجالات التشخيص والعلاج، والبحث التطبيقي الحديث، لدعم التعاون العلمي الدولي المشترك في مجابهة الفيروس الذي اكتسح العالم.

وأكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر، أن انعقاد هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة لدعم دور البحث العلمي في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره والقضاء عليه، لافتا أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، الذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة لبحث الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للأزمة كما يبحث العلماء مستقبل العالم بعد الفيروس.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات المؤتمر لتحقيق أهدافه الرامية إلى تبادل أحدث الأبحاث العلمية الدولية في كافة المجالات، من خلال تعاون نخبة من العلماء حول العالم من، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والصين، والهند، وايطاليا، وانجلترا وفرنسا، واسبانيا والإمارات المتحدة، والمغرب والسعودية، والأردن، والكويت، وتونس، والجزائر، والعراق .

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا الكيلاني السكرتير العام للمؤتمر، أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور التى تشمل الى أي مدي يؤثر كوفيد19 على مستقبل نظام الرعاية الصحية، ووجهات نظر العلماء في المجال الطبي، وأيضًا وباء كوفيد 19:تحدي البحث العلمي .

 كما ستشمل تاثيرات فيروس كورونا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وكيفية مواجهته، علاوة على دراسة دور الوعي المجتمعي والمنظمات المختلفة في التغلب على الأزمة، ودور الإعلام ف تشكيل الوعي المجتمعي، وأخيرًا مستقبل العالم بعد كورونا،نظرة ايجابية مستقبلية.

 

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