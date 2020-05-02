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رياضة

شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو نجم صن داونز

السبت 02/مايو/2020 - 04:17 م
جاستون سيرينو نجم
جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز
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محمد السعيد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لضمه إلى الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "نعم الأهلي استفسر وسأل عن سيرنو أكثر من مرة".


وأضاف: " هل الأهلي أخذ قرارا نهائيا بشأن ضم سيرينو؟ لا لم يأخذ قرارا نهائيا حتى الآن، لكن سؤال الأهلي يعني اهتمامه بضم اللاعب".


وتابع:" المفاوضات دائما لا تنتهي دائما من أول رد، ويكون هناك رد واثنان وثلاثة وأربعة".


وكان بيستو موسيماني المدير الفني لفريق صن دوانز، أعلن منذ أيام قليلة، أن لن يتخلى عن سيرينو لصالح النادي الأهلي، مؤكدا أن اللاعب من أهم عناصر الفريق التي لا يمكن الاستغناء عنها.


وشارك سيرينو مع صن داونز في 15 مباراة في الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.



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