كندة علوش تطلق مبادرتها #ديوان كندة للتشجيع على القراءة

على حساباتها الاجتماعية فيسبوك وانستجرام، أطلقت الفنانة كندة علوش حملة جديدة لمساعدة ومساندة المجتمع في ظل تفشي الكورونا واختارت لحملتها هذه المرة نشاط القراءة، فأطلقت بالتعاون مع مكتبة ديوان حملة #ديوان _كندة لتشجيع الناس على شراء الكتب والقراءة واستغلال أوقاتهم بشكل مفيد خلال الحظر والمساهمة من خلال شراء الكتب في فعل الخير.. وذلك من خلال مسابقة أسبوعية بحيث يكون للفائزين خصومات على أسعار الكتب التي يرغبون بشرائها.





ونشرت كندة فيديو قصيرا على حسابها بموقع انستجرام، والذي وضحت من خلاله تفاصيل الحملة والمسابقة قائلة "القراءة دومًا عظيمة، بها متعة وفائدة ومعرفة. وفي ظل الظروف الصعبة التي نختبرها هذه الأيام، فالقراءة لها دور كبير في توعيتنا وتسليتنا وتمضية أوقاتنا بمعلومات مهمة؛ ولذلك قررت بالتعاون مع مكتبة ديوان أن أطلق مبادرة ديوان كندة بهدف تسهيل الحصول على الكتب التي تحبونها بطريقة ممتعة.. وسيكون هذا من خلال مسابقة أسبوعية، بأسئلة أطرحها عليكم مرتين في الأسبوع من خلال ستوري حساباتي، والفائزين سيتمكنوا من شراء أي عدد يرغبوا به من الكتب بخصم 50%، كما سيتم تخصيص 20% مما سيدفعونه لفعل الخير.. أنا جاهزة ومتحمسة لهذه المبادرة، وأتمنى أن تكونوا جاهزين ومتحمسين مثلي".