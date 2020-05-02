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رياضة

فضله عليا.. باسم مرسي يكشف سبب تراجع مستواه مع الزمالك وعلاقته بـ مرتضى منصور .. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 06:19 م
مرتضي منصور وباسم
مرتضي منصور وباسم مرسي
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حسن العمدة
كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي ، عن حقيقة تراجع مستواه بسبب السوشيال ميديا .

وقال مرسي ، عبر قناة اون تايم ، لم اهتم بالسوشيال ميديا ولكن كنت اتابعها فقط مثل اى شخص ، ولم أقصر فى تمرين او التأخر عن التدريبات وكنت اذهب للتمرين مرتين فى اليوم .

وتابع ى، ذهبت إل متخصص بدني ودفعت 120 الف فى السنة لتجهيزي افضل للمباريات فى عهد نيبوشا المدير الفني.

وشدد مرسي ، علي انه واجه سوء توفيق مع نيبوشا واصبت ثلاث مرات تحت قيادة خالد جلال وايهاب جلال وابتعد عن الملاعب لفترة ولهذا تراجع مستواه.
 
واختتم باسم مرسي ، تصريحاته ، ان علاقته طيبه مع مرتضي منصور ولكن هناك بعض الاشخاص لا يرغبون فى تواجده داخل النادي ، لكنه سيظل يحب نادي الزمالك لانه له فضل عليه.
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