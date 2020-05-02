فضله عليا.. باسم مرسي يكشف سبب تراجع مستواه مع الزمالك وعلاقته بـ مرتضى منصور .. فيديو





وقال مرسي ، عبر قناة اون تايم ، لم اهتم بالسوشيال ميديا ولكن كنت اتابعها فقط مثل اى شخص ، ولم أقصر فى تمرين او التأخر عن التدريبات وكنت اذهب للتمرين مرتين فى اليوم .





وتابع ى، ذهبت إل متخصص بدني ودفعت 120 الف فى السنة لتجهيزي افضل للمباريات فى عهد نيبوشا المدير الفني.





وشدد مرسي ، علي انه واجه سوء توفيق مع نيبوشا واصبت ثلاث مرات تحت قيادة خالد جلال وايهاب جلال وابتعد عن الملاعب لفترة ولهذا تراجع مستواه.

واختتم باسم مرسي ، تصريحاته ، ان علاقته طيبه مع مرتضي منصور ولكن هناك بعض الاشخاص لا يرغبون فى تواجده داخل النادي ، لكنه سيظل يحب نادي الزمالك لانه له فضل عليه.

كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي ، عن حقيقة تراجع مستواه بسبب السوشيال ميديا .