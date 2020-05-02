انفوجراف | الداخلية تضبط 31 ألف مقهى مُخالف لقرار الحظر وتكشف 185 لغز جريمة قتل خلال شهر





أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" منذ بداية الأزمة عن ضبط (37500) قضية تموينية متنوعة وضبط (31396) مقهى مخالف وغلق (11119) مكان نشاط تعليمى مخالف وغلق (11744) محل مخالف لقرار الغلق.





وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (352 متهم) وبحوزتهم (36) قطعة سلاح نارى و (61) طلقة مختلفة الأعيرة و (7) قطع سلاح أبيض و (43) قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (885,9 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 870,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 761 جرام لمخدر الهيروين – عدد 21 قرص مخدر).





كما تم تنفيذ (17081) حكم قضائى متنوع، وضبط (2318) قضية متنوعة، وضبط (4) متهمين هاربين و تأمين تنفيذ (146) قرار إزالة تعديات متنوعة و ضبط وفحص (10714) عنصر إجرامى شديد الخطورة.





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبط (3939 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (3381) متهم من بينها: (2 جرينوف– 389 بندقية آلية – 702 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 233 مسدس – 2605 فرد محلى- 15630 طلقة مختلفة الأعيرة) و ضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" و ضبط (5410) قطعة "سلاح أبيض" و ضبط (69) تشكيل عصابى، ضموا (200) متهم، إرتكبوا (312) حادث و ضبط (660) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (11 بندقية آلية – 22 بندقية "غير مششخنة" – 18 مسدس – 160 فرد محلى – 433 سلاح أبيض).





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (1989889) حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى (8155) حكم جناية من بينها (13 حكم بالإعدام – 303 حكم بالسجن المؤبد) و (582422) حكم حبس جزئى و (111636) حكم حبس مستأنف و (996493) حكم غرامة و (291183) حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (4653) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5018) متهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (729,105 كيلو جرام،) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (378,428 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (60,269 كيلو جرام) وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (195 جرام ) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,560 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (62,430 كيلو جرام) و كمية من مخدر الفودو وزنت (8,311 كيلو جرام) و كمية من مخدر الشابو وزنت (10,736 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (250 جرام) و كمية من مخدر الكيتامين وزنت (320 جرام) وكمية من البودرة المخدرة وزنت (16,707 كيلو جرام) و كمية من مخدر الماكس وزنت (15 جرام) وكمية من مخدر فرجينيا وزنت (300 جرام) وعدد (144178) قرص مخدر.

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وفى مجال ضبط القضايا النوعية​ تم إعادة (73) سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط (473) قضية أحداث وضبط (1012) قضية مصنفات فنية وضبط (448198) مخالفة مرورية متنوعة وضبط (33131) قضية مرافق عامة.

كما تم كشف غموض (185) حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (274) متهم.





و فى مجال القضايا التموينية تم ضبط (34459 قضية تموينية متنوعة) جاء أبرزها ضبط (308) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (39839 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (5378265 جنيه) وضبط (62) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (932715 لتر) وضبط (201) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (311,449 طن – 28079 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

• ضبط (72) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت ( 18 طن–24300 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.





و فى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (254842) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (132048749 – مائة إثنين وثلاثون مليونًا وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وأربعون جنيهًا).





و فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (4510) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (681) قضية ضرائب عامة، كشف (345) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (103) قضية فى مجال الجمارك، (41) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (932) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (591) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (55) قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى"، (11) قضية فى مجال "الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به- تربح وتربيح الخير"، (14) قضية "إحتيال مصرفى- غسل أموال – كسب غير مشروع" .. بقيمة بلغت (8037482113 - ثمانية مليارات وسبعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وإثنين وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة عشر جنيهًا مصريًا، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل (200323353) جنيه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".