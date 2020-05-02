مشروب صحي لعلاج مشاكل الهضم بعد الإفطار في رمضان

يعاني عدد كبير من الأفراد من مشاكل في الجهاز الهضمي عقب تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان مثل سوء الهضم أو المغص أو الحموضة. الأفرادالهضمي





وتوجد بعض الحلول الطبيعية القادرة على علاج مشاكل الهضم والمغص في رمضان وفي نفس الوقت متناول يد الجميع.





وذكر موقع " food.ndtv" أن تناول كوب من مشروب الكمون المغلى بعد الافطار قادر ان يريحك من هذه الآلام.





ويكمن سر الكمون فى علاج مشاكل الجهاز الهضمى أنه يعمل كمعادل حمضي كبير ، ويساعد على الهضم وتخفف آلام المعدة .

الطرق الصحيحة لاستخدام الكمون لعلاج مشاكل الهضم والمغص والحموضة تتضمن ثلاث طرق، وهى:





-اطحن بعض بذور الكمون المحمصة قليلًا .

- قلّب بذور الكمون في كوب من الماء .

- انقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء المغلي واشربها بعد كل وجبة.



