ما زلنا في بداية الأحداث.. محمد رمضان ينشر صورة من البرنس

نشر الفنان محمد رمضان، صورة، من مسلسله الجديد البرنس، من بطولته، والذى يذاع على قناة DMC.





وكتب محمد رمضان معلقا على الصورة: " #رضوان_البرنس ما زلنا في بداية الأحداث #ثقة_في_الله_نجاح #البرنس"، وهو ما نال اعجاب متابعيه .





من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.





مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.





ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.



