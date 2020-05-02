وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 67 ألفا

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الامريكية الـ 67 ألف حالة بعد تسجيل 2171 وفاة جديدة،





وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 1,154,931، بينها 67,099 حالة وفاة، وفقا لإحصاءات موقع "worldometer">





,تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ 243,569 حالة، بحسب إحصاءات موقع Worldometer"".





يبنما ارتفعت إصابات فيروس كورونا في دول العالم إلى أكثر من 3 ملايين و462903 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من وباء كورونا حول العالم 1104734.



