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أخبار العالم

وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 67 ألفا

السبت 02/مايو/2020 - 11:05 م
وفيات فيروس كورونا
وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 67 ألف
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قسم الخارجي
تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الامريكية الـ 67 ألف حالة بعد تسجيل 2171 وفاة جديدة،

وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 1,154,931، بينها 67,099 حالة وفاة، وفقا لإحصاءات موقع "worldometer">

,تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ 243,569 حالة، بحسب إحصاءات موقع Worldometer"".

يبنما ارتفعت إصابات فيروس كورونا في دول العالم إلى أكثر من 3 ملايين و462903 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من وباء كورونا حول العالم 1104734.

وتركزت وفيات فيروس كورونا في أوروبا، وبلغت حصيلة الوفيات 139,352 من اصل ما يزيد عن 240 ألف حالة حول العالم، بينما سجلت اوروبا 1,423,986 حالة إصابة.
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