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فن

سوق الحرير الحلقة 9 .. أم عبد الله ترفض الصلح مع قمر

الأحد 03/مايو/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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آيه عاطف - سعيد فراج
انتهت منذ قليل الحلقة الثامنة من المسلسل السوري سوق الحرير، حيث رفضت أم عبد الله التي تلعب دورها هيفاء واصف الصلح مع قمر التي تلعبها كاريس بشار بعد أن اكتشفت محاولاتها للسحر لمن في البيت. 


أما صابر الذي يلعب دوره يزن خليل فيقتل أحمد بعد أن اكتشف أحمد علاقة صابر بقتل فاطمة، أما غريب الذي يلعبه سلوم حداد فيقرر الاستقرار ببيت جديد بالمنزل. 


بينما يبدأ الشك في التسلل لزوجات عمران الذي يلعبه بسام كوسا في علاقته بشمس التي تلعبها دارين حداد، المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة. 


ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي  , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم  : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة  : دارين حداد. 


يعرض المسلسل حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. 


وتدور أحداثه في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.
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