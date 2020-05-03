على ربيع برفقة محمود الليثي من كواليس عمر ودياب.. فيديو





وكتب علي ربيع معلقا على الفيديو: "من كوليس تسجيل اغنيه صحابي دول من مسلسل #عمر_ودياب 🤣🤣 محمود اليثي عامل دكتور ههههه انتظرونااا الحلقات القادمه اقوي واحلي علي قناه اون الساعه ٦:٣٠ علي الفطار وعلي قناه الحياه الساعه ٩ والاعاده ٢:٣٠".









مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.