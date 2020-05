على ربيع برفقة محمود الليثي من كواليس عمر ودياب.. فيديو

View this post on Instagram

من كوليس تسجيل اغنيه صحابي دول من مسلسل #عمر_ودياب 🤣🤣 محمود اليثي عامل دكتور ههههه انتظرونااا الحلقات القادمه اقوي واحلي علي قناه اون الساعه ٦:٣٠ علي الفطار وعلي قناه الحياه الساعه ٩ والاعاده ٢:٣٠ #علي_ربيع @moustfakhater #هتولع_نار_هتبقي_دماار☄️☄️☄️💣