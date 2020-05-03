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فن

على ربيع برفقة محمود الليثي من كواليس عمر ودياب.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 07:19 ص
على ربيع
على ربيع
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رنا اشرف
نشر على ربيع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من كواليس تصوير أغنية اصحابى دول من مسلسل عمر وديابو ظهر برفقة المطرب الشعبي محمود الليثى.


وكتب علي ربيع معلقا على الفيديو: "من كوليس تسجيل اغنيه صحابي دول من مسلسل #عمر_ودياب 🤣🤣 محمود اليثي عامل دكتور ههههه انتظرونااا الحلقات القادمه اقوي واحلي علي قناه اون الساعه ٦:٣٠ علي الفطار وعلي قناه الحياه الساعه ٩ والاعاده ٢:٣٠".


مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.
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