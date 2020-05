شماتة كورونا .. الصين تسخر من ترامب وتعاير أمريكا بأعداد الإصابات والوفيات.. فيديو

انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا الصين بسبب سوء تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واتهم بكين بإخفاء بيانات حيوية عن الوباء خلال مرحلته الأولى، كما أمر بإجراء تحقيق في التقارير التي تفيد بأن كوفيد 19 تسرب من معهد ووهان للفيروسات عن طريق الخطأ.

نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" مقطع فيديو قصير ساخر على غرار فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي "ليجو - Lego" المصنوع على طريقة اللعبة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم ، حيث تقول الصين إن الولايات المتحدة كانت متضاربة ومتناقضة خلال مراحل مختلفة من الوباء، كما وجهت ادعاءات ضد بكين، صنعها مسؤولون ووسائل إعلام.

في حين أن الصين لم تبلغ عن أي حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد على مدى الأسابيع الماضية، إلا أن الوضع في الولايات المتحدة لا يزال متوترًا، حيث يوجد أكثر من 1.1 مليون مصاب و 65000 قتيل بسبب فيروس كورونا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت الصين حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 82.877 شخصا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 4633 شخصا.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 1435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويقدر موقع "وورلد ريكورد" أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليون و38 ألف شخص، وأن عدد وفيات الولايات المتحدة اقترب من 60 ألف حالة.

واقترب عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ3.5 مليون شخص، والوفيات من 245 ألف شخص، وتجاوز عدد المتعافين حاجز الـ1.1 مليون شخص.

Once Upon a Virus, #China responds to the #USA with a cartoon. Thank you @XHNews pic.twitter.com/KcMkvzHilW