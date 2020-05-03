AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شماتة كورونا .. الصين تسخر من ترامب وتعاير أمريكا بأعداد الإصابات والوفيات.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا الصين بسبب سوء تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واتهم بكين بإخفاء بيانات حيوية عن الوباء خلال مرحلته الأولى، كما أمر بإجراء تحقيق في التقارير التي تفيد بأن كوفيد 19 تسرب من معهد ووهان للفيروسات عن طريق الخطأ.

نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" مقطع فيديو قصير ساخر على غرار فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي "ليجو - Lego" المصنوع على طريقة اللعبة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم ، حيث تقول الصين إن الولايات المتحدة كانت متضاربة ومتناقضة خلال مراحل مختلفة من الوباء، كما وجهت ادعاءات ضد بكين، صنعها مسؤولون ووسائل إعلام.

في حين أن الصين لم تبلغ عن أي حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد على مدى الأسابيع الماضية، إلا أن الوضع في الولايات المتحدة لا يزال متوترًا، حيث يوجد أكثر من 1.1 مليون مصاب و 65000 قتيل بسبب فيروس كورونا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت الصين حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 82.877 شخصا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 4633 شخصا.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 1435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويقدر موقع "وورلد ريكورد" أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليون و38 ألف شخص، وأن عدد وفيات الولايات المتحدة اقترب من 60 ألف حالة.

واقترب عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ3.5 مليون شخص، والوفيات من 245 ألف شخص، وتجاوز عدد المتعافين حاجز الـ1.1 مليون شخص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيروس يضرب السجون ..ارتفاع مخيف في إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة

أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

سيناريو الكارثة.. 6 دول قريبة من تفشي الوباء بها مثل إيطاليا

عداد كورونا العالمى.. 2مليون و50 ألف مصاب وتعافى507 آلاف ووفاة 132 ألف شخص

تقرير عن مستجدات انتشار فيروس كورونا فى العالم.. فيديو

أمريكا تسجل 1891 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية ترد على الهجوم الناري لجارتها الشمالية

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

الداخلية: مصرع 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بـ بئر العبد في سيناء

النائب العام يحيل 3 متهمين للجنايات بسبب إقامة حفلة أثناء حظر التجول

السبكي: اللفظ الخارج مع وائل الإبراشي أزمة وعدت.. فيديو

اعترافات زوجة هشام عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا