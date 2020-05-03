موعد أذان المغرب اليوم الأحد ودعاء الرسول عند الإفطار

موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان.. يؤذن اليوم، الأحد الموافق 3 من شهر مايو لعام 2020، والعاشر من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:34 مساء بتوقيت القاهرة، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و19 دقيقة.





دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء ، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .









دعاء الإفطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.







