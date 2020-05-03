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رياضة

الغموض يسيطر على مستقبل فينالدوم مع ليفربول

الأحد 03/مايو/2020 - 09:34 ص
فينالدوم
فينالدوم
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محمد السعيد
تسيطر حالة من الغموض على مستقبل الهولندي جورجينيو فينالدوم مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفيرق ليفربول، حريص على تجديد عقد فينالدوم مع ليفرول، باعتباره أحد العناصر المهمة مع ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن وكيل فينالدوم وإدارة ليفربول لم يتوصلا إلى اتفاق معا حتى الآن بشأن تجديد عقد اللاعب، بسبب الاختلاف على بعض الشروط في العقد الجديد.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول في صيف 2021، ويحق له التوقيع لأي ناد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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