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أخبار العالم

ابن خال بشار الأسد يتهم الأمن السوري باعتقال العاملين في شركاته

الأحد 03/مايو/2020 - 01:53 م
رامي مخلوف ابن خال
رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد
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رحيم يسري
اتهم الملياردير السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد، رجل الأعمال رامي مخلوف أن قوات الأمن شرعت في اعتقال الموظفين العاملين بشركاته.

وفي مقطع فيديو جديد قال رامي مخلوف النظام السوري يمارس ضغوطات غير مقبولة وبشكل غير إنساني، موضحا أن الأمن بدأ في اعتقال الموظفين بشركاته.

وتابع "هل كان أحد يتوقع أن تأتي الأجهزة الأمنية إلى شركات رامي مخلوف، اكبر داعم وأكبر خادم وراعي لهذه الأجهزة أثناء الحرب؟. ولكن للأسف بدأت الأمور تنقلب بطريقة مختلفة".

وأضاف "طُلب مني أن أنفذ تعليمات وأنا مغمض العينين. أقول لهم إن هذا الأسلوب لا يجب أن يحدث. هذا ظلم واستخدام للسلطة بغير محلها".

وكشف مخلوف عن تعرضه لضغوطات من أجل التنازل عن بعض شركاته، حيث اتخذت الحكومة السورية إجراءات ضد شركاته، وسط حديث عن خلاف بين القريبين.
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