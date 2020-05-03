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حوادث

استغلال أزمة كورونا.. ضبط 202 قضية احتكار للسلع والتلاعب في أسعارها

الأحد 03/مايو/2020 - 03:13 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (959) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (202) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار و ضبط (153) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية و غلق (1) مكان نشاط تعليمى مخالف.

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.  
 
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