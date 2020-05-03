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أصل الحكاية

الأثير والقطيف.. المدن السعودية تنعم بالحظر الكلي باستثناء مكة

الأحد 03/مايو/2020 - 01:41 م
علم السعودية
علم السعودية
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عبدالله قدري

رفعت المملكة العربية السعودية، الخظر الكلي عن عدة مدن ومناطق بالمملكة، مع بداية وأثناء شهر رمضان، لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة لشراء احتياجاتهم الأساسية، وبعد تحديد بؤر انتشار الفيروس بالمملكة العربية السعودية.

وفي هذه السطور يرصد "صدى البلد" المدن التي خففت عنها السلطات السعودية بعض الإجراءات الاحترازية.


حي الأثير بالدمام

رفعت السلطات بالمملكة الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 شعبان 1441هـ بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 10 رمضان 1441هـ، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.


رفع حظر التجول عن كل مناطق المملكة باستثناء مكة

وفي وقت سابق قررت الممكلة العربية السعودية رفع منع التجول جزئياي وم الأحد 3 رمضان الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة.


القطيف

وفي 29 أبريل الماضي، أنهت السعودية الحظر الكلي المفروض على القطيف، وسمحت من بالدخول إلى محافظة القطيف (شرقي المملكة) والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.


تحديد بؤر تفشي الفيروس

وأرجع  المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي في تصريحات سابقة سبب قرار رفع "منع التجول جزئيًا في معظم أنحاء المملكة باستثناء  مكة  إلى تحديد بؤر انتشار فيروس كورونا ومنها مكة المكرمة التي استثنها السعودية من رفع الحظر الكلي عنها.


ولكن متحدث الصحة شدد على ضرورة بقاء المواطنين والمقيمين في بيوتهم، والحرص على البقاء بعيدًا عن الإصابة ونقل العدوى.


وسلجت السعودية نحو أكثر من 25 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد رصدها أمس السبت 1362 حالة جديدة، كان نصيب مكة المكرمة منها 244 حالة، ودائما ما تأني مكة في صدارة المدن المسجل بها إصابات بكورونا رفقة جدة والرياض.

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